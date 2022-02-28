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Тедеско прокомментировал возможное исключении «Спартака» из Лиги Европы

28 Февраля 2022 • 09:50 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 20:45

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о возможном исключении своего бывшего клуба «Спартака» из Лиги Европы. Московский клуб должен встретиться с «быками» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Вчера стало известно, что УЕФА планирует исключить российские клубы и сборную из международных соревнований.

«Когда возникает вопрос о бойкоте, на мой взгляд, он всегда затрагивает не тех людей. В первую очередь это коснется болельщиков и спортсменов.

Мне бы хотелось, чтобы предстоящий матч проходил при других обстоятельствах. Текущая ситуация ужасна.

Порядка 60 человек написали мне после жеребьевки и сказали, что будут очень рады снова увидеться со мной», — приводит слова Тедеско Kicker.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва УЕФА РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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