Кавазашвили назвал город, в котором «Спартаку» будет удобно сыграть с «Лейпцигом»

Известный советский экс-голкипер Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами поделился своим мнением по поводу того, что спартаковцы могут свой домашний матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы провести в Баку.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что для «красно-белых» Баку является идеальным вариантом, так как московской команде не нужно будет далеко лететь, да и в Азербайджане очень много людей, которые по-настоящему любят «Спартак». Экс-вратарь отметил, что представители УЕФА должны будут согласиться на вариант с Баку, так как в Европу наши самолёты больше не пускают.

Напомним, что из-за ситуации на Украине свой домашний матч с «Лейпцигом» подопечные Паоло Ваноли будут вынуждены провести на нейтральном поле.