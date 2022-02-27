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Мончи – о матче с «Вест Хэмом» в 1/8 финала Лиги Европы: «Нам не повезло с жеребьевкой»

27 Февраля 2022 • 20:49 Комментировать
Севилья
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Вест Хэм
1.90 3.55 4.15
10.03 20:45

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи считает, что испанскому клубу не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы. «Севилье» предстоит сыграть с «Вест Хэмом».

«Думаю, что нам достался самый сильный соперник. У «Вест Хэма» организованная команда, которая проводит отличный сезон. У них в составе есть талантливые, техничные и физически сильные футболисты. Думаю, что нам не очень повезло, но на нашем месте мог оказаться каждый, остается смотреть в будущее с оптимизмом», - цитирует Мончи пресс-служба «Севильи».

Первый матч между «Севильей» и «Вест Хэмом» состоится в четверг, 10 марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Рамон Мончи
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СЕВИЛЬЯ ВЕСТ ХЭМ
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