Мончи – о матче с «Вест Хэмом» в 1/8 финала Лиги Европы: «Нам не повезло с жеребьевкой»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи считает, что испанскому клубу не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы. «Севилье» предстоит сыграть с «Вест Хэмом».

«Думаю, что нам достался самый сильный соперник. У «Вест Хэма» организованная команда, которая проводит отличный сезон. У них в составе есть талантливые, техничные и физически сильные футболисты. Думаю, что нам не очень повезло, но на нашем месте мог оказаться каждый, остается смотреть в будущее с оптимизмом», - цитирует Мончи пресс-служба «Севильи».

Первый матч между «Севильей» и «Вест Хэмом» состоится в четверг, 10 марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:45 по московскому времени.