Илья Казаков: «Баку – очень хороший вариант для «Спартака» – лучше, чем Белград»

Журналист и комментатор Илья Казаков высказал мнение, что «Спартаку» лучше провести ответный матч с «Лейпцигом» в Баку.

По мнению Казакова, в пользу Баку говорит то, что это родной город Вагита Алекперова и в нём много русскоязычной аудитории. Но даже не это самое главное. Из Лейпцига до Азербайджана путь дальний. Длительные перелёты утомляют футболистов, хотя, конечно, в таких матчах на первый план выходит мастерство, но маленькие футбольные хитрости никто не отменял.

Ответный матч Лиги Европы «Спартака» с «Лейпцигом» состоится 17 марта на нейтральном поле.