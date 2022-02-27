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В «Спартаке» рассказали о том, где может пройти матч с «Лейпцигом»

27 Февраля 2022 • 18:38 Комментировать

Представители московского «Спартака» рассматривают Баку в качестве приоритетного варианта для проведения матча с РБ «Лейпциг». Об этом порталу «Спорт-Экспресс» рассказали в пресс-службе клуба.

Отмечается, что в данный момент этот вопрос обсуждается с представителями УЕФА, а конкретные решения могут быть приняты в начале недели.

Напомним, что по информации зарубежных СМИ, УЕФА в понедельник может принять решение об отстранении российских команд от участия в турнирах, которые проходят под эгидой организации.

Национальные сборные уже отказываются играть со сборной России в стыковых матчах отбора к чемпионату мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РБ Лейпциг Баку
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