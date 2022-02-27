«Спартак» получил предложение провести домашний матч с «РБ Лейпцигом» в Ереване

Московский «Спартак» получил предложение провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы в Ереване. С таким предложением, по информации журналиста Ивана Карпова, выступил бывший член совета директоров «красно-белых» Джеван Челоянц.

Напомним, что по решению исполкома УЕФА все российские клубы теперь должны проводить домашние матчи на нейтральных полях. Такое решение было принято европейскими футбольными чиновниками из-за ситуации на Украине.

Первый матч против «РБ Лейпцига» «Спартаку» придётся провести в гостях 10 марта. Ответная встреча намечена на 17 марта.