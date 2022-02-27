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«Спартак» получил предложение провести домашний матч с «РБ Лейпцигом» в Ереване

27 Февраля 2022 • 16:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 20:45

Московский «Спартак» получил предложение провести домашний матч 1/8 финала Лиги Европы в Ереване. С таким предложением, по информации журналиста Ивана Карпова, выступил бывший член совета директоров «красно-белых» Джеван Челоянц.

Напомним, что по решению исполкома УЕФА все российские клубы теперь должны проводить домашние матчи на нейтральных полях. Такое решение было принято европейскими футбольными чиновниками из-за ситуации на Украине.

Первый матч против «РБ Лейпцига» «Спартаку» придётся провести в гостях 10 марта. Ответная встреча намечена на 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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