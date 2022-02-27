«Спартак» ведёт переговоры с УЕФА – на матч с «РБ Лейпцигом», возможно, придётся лететь не из России

Московский «Спартак» рассматривает варианты относительно того, как команда будет добираться на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига». Напрямую из России лететь, возможно, будет нельзя, так как ряд европейских стран закрыл воздушное пространство для российских самолётов.

По информации РБК, представители «Спартака» проведут совещание с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по этому поводу. Рассматривается два основных варианта: либо лететь из России зарубежной авиакомпанией, либо вылетать на матч с территории другого государства.

Выездной матч с «РБ Лейпцигом» «Спартаку» предстоит провести 10 марта. Ответный матч будет сыгран на нейтральном поле 17 марта.