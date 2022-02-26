Почему УЕФА не исключил российские клубы из еврокубков

Накануне заседания исполнительного комитета УЕФА многие боялись, что российские клубы будут исключены из еврокубков. Однако этого не случилось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это было сделано.

Наше издание изначально предсказывало, что исключения не будет, а случится лишь перенос матчей на нейтральное поле. Так и вышло. УЕФА подошёл к вопросу с холодной головой и не ввязался в скандал. Организация не стала поддаваться политическому давлению, а поступила согласно своим интересам.

Исключение российских клубов было бы громким скандалом для УЕФА. Дело в том, что никаких правовых оснований для этого не было. УЕФА гарантированно получил бы разбирательство в КАС, и не факт, что выиграл бы. Что касается переноса матча на нейтральное поле, то в регламентах организации есть положения, чтобы обосновать такое решение.

Однако дело даже не в судах. Дело в том, что сейчас УЕФА бессрочно запретил играть в России. При нормализации ситуации международный футбол в нашу страну вернётся. Для исключения же нужен был какой-то срок. Исключить же сейчас только «Спартак», а потом летом принять решение по ситуации, было бы странным. Это был бы вопиющий прецедент.

Исключить же Россию из еврокубков на какой-то срок – это был бы шаг УЕФА к самоуничтожению. Сейчас все страны подчиняются нормам и правилам европейской организации под страхом как раз исключения. Лига чемпионов, прежде всего, и другие еврокубки – это способ дохода для клубов. Для одних это прямые выплаты призовых, для других – витрина, чтобы показать игроков и продать их. Так или иначе за еврокубки держатся все, и это основная причина, почему история с Суперлигой никак не может пройти.

Если УЕФА исключил бы Россию из еврокубков, то после этого РФС мог бы вести себя, не озираясь ни на что. Скорее всего, после этого последовало бы создание новой единой лиги на базе Российской премьер-лиги. В состав участников были бы включены клубы из Крыма, а затем, вероятно, из Южной Осетии и Абхазии. Очевидно, что в этой ситуации последовало бы довольно сильное давление на Беларусь, чтобы и она в каком-то виде присоединилась бы к такому проекту. Однако даже без неё на карте Европы появился бы новый турнир без привязки к государственным границам.

Конечно, такой турнир и близко не был бы конкурентом Лиге чемпионов, даже сравнивать смешно. Однако это был бы прецедент существования параллельного международного турнира в Европе. После этого сдерживать возможность создания Суперлиги стало бы намного сложнее. Нельзя же всех и вся исключить из УЕФА и ФИФА, запретить участвовать в чемпионатах мира?!

Таким образом, УЕФА и пошёл по лучшему сценарию для себя. Оставляя единое футбольное пространство, организация не даёт возможности для создания альтернативных лиг. Проще оставить Россию в еврокубках и заставить местные клубы играть на нейтральном поле, чем давать им возможность создавать что-то своё, альтернативное, ни от кого не зависящее.

Роман Андреев