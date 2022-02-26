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Лига Европы

Ожидаемый сюжет: Что ждёт «Спартак» в противостоянии «Лейпцигу» Тедеско

26 Февраля 2022 • 12:35 Комментировать
РБ Лейпциг
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Спартак Москва
10.03 20:45

«Спартак» узнал своего соперника по 1/8 Лиги Европы. Многие говорили, что «красно-белые» могут встретиться со своим бывшим наставником Доменико Тедеско, так и случилось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом противостоянии.

«Спартак» сыграет против «Лейпцига» в Лиге Европы. В футболе всегда интересны сюжеты, когда со своими бывшими командами встречаются бывшие игроки или тренеры. В предстоящем матче ситуация особенная. Доменико Тедеско в прошлом сезоне вывел «Спартак» в еврокубки, а теперь может сам же и закончить выступление москвичей на международной арене.

Очень обидно, что Тедеско не приедет в Москву. Немецкого тренера любят болельщики «Спартака», и было бы так здорово услышать овации в его честь при объявлении составов команд. Это был бы дорогой гость на «Открытие Банк Арена». Однако жизнь внесла коррективы в этот план.

Самое любопытное, что сейчас очень сложно говорить о том, как может сложиться это противостояние. «Спартак» не провёл пока ни одного официального матча под руководством Паоло Ваноли и даже закрыл последние контрольные. Таким образом, очень сложно предположить, каким будет «Спартак» в начале марта, как будет выглядеть, в какой форме. «Красно-белые» точно успеют провести два матча в Премьер-лиге против ЦСКА и «Динамо» и, возможно, кубковую встречу с «Кубанью», если краснодарцы смогут приехать в Москву.

С другой стороны, в любом случае, каким бы «Спартак» не предстал в ближайших матчах, очевидным фаворитом противостояния будет «Лейпциг». Немецкий клуб обладает более классным составом, что уже даёт ему больше шансов. К тому же Тедеско явно сумел завести команду, подобрать подход. «Красные быки» под его руководством провели 12 матчей, дважды проиграв (один раз от «Баварии», что извиняет) и дважды сыграв вничью. За это время «Лейпциг» забил 31 гол! Правда, оборона немецкой команды не самая надёжная: 13 пропущенных мячей демонстрируют, что забить в ворота «Лейпцига» можно.

Тем не менее «Лейпциг» так много забивает и выглядит так мощно, что неуверенная оборона команды мало обнадёживает. В двух последних матчах «быки» забили 9 голов – 3 в ворота «Реал Сосьедад» и 6 «Герте» до этого.

В целом «Лейпциг» чем-то напоминает «Спартак» эпохи Тедеско. Это такая же быстрая команда, которая стремительно убегает в атаки. Если соперник даёт пространство, то «Лейпциг» им пользуется почти мгновенно и убийственно.

На руку «Лейпцигу» и календарь. Между двумя матчами с москвичами команду ждёт поединок с аутсайдером Бундеслиги «Гройтер Фюртом». «Спартаку» же предстоит более серьёзное соперничество с «Краснодаром».

В общем, будем ждать, каким будет «Спартак». При любых раскладах фаворитом противостояния по всем статьям будет «Лейпциг». Руй Витория приучил, что «красно-белые» в еврокубках не боятся фаворитов и могут дать бой любому сопернику даже в гостях. Сможет ли Ваноли поддержать запал португальца – скоро узнаем.

Роман Андреев

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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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