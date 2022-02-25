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Лига Европы

Щербаченко: «У Тедеско со «Спартаком» будут и обнимания, и целования, и комплименты, и сатисфакция» эксклюзив

25 Февраля 2022 • 21:32 Комментировать

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скорое противостояние московского «Спартака» с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Такие переплетения всегда добавляют противостоянию определённых красок и эмоций. Наверняка будет элемент сатисфакции – Тедеско захочет доказать на фоне «Спартака», что он великолепный тренер. У московского клуба тоже будет сильная мотивация – не исключена повышенная ситуация и в материальном плане. По факту вокруг матча мы увидим обнимания, целования, комплименты и разговоры о том, какое прекрасное время Тедеско провёл в «Спартаке», но на поле я ожидаю бескомпромиссную борьбу. У «Лейпцига» будет двойной, тройной, а то и пятерной настрой. Тедеско и так отличается большой эмоциональностью на бровке и в раздевалке, а тут будут прямо искры лететь.

«Лейпциг» – явный фаворит. В чемпионате Германии зимний перерыв короткий, и он давно закончился. «Лейпциг» набрал приличную форму и показывает добротный футбол. Там всегда очень грамотная селекция, теоретическая поддержка от комплексных групп, хорошее обеспечение тренировочного процесса. Может, и Тедеско где-то поменял в связи с этим свои методики. «Лейпциг» – один из самых передовых клубов Европы по тренировочному процессу. Но у «Спартака» ещё есть время подготовиться, а как он сработал на зимних сборах, мы увидим в его ближайших играх.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Фёдор Щербаченко РБ Лейпциг
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