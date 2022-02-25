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Ледяхов оценил шансы «Спартака» против «РБ Лейпцига»

25 Февраля 2022 • 21:19 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 20:45

Бывший нападающий московского «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что у его бывшей команды есть хорошие шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы, даже несмотря на то. что в 1/8 финала москвичам выпал непростой соперник - «РБ Лейпциг».

- Естественно, «Лейпциг» — это не подарок, красно-белым придется очень трудно с ними. Но все равно здесь будет равная игра, и шансы обеих команд я расцениваю как 50/50, - считает Ледяхов, слова которого обнародовал Betonmobile.

Впрочем, в бытность Ледяхова футболистом московский клуб привык решать более серьезные задачи, регулярно выступая в Лиге чемпионов. Возможно, отсюда и такая планка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Ледяхов
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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