Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев, тренировавший в прошлом «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» оценил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» – «Зенит» (0:0).

- «Зенит» однозначно не уступил «Бетису» по игре, матч был с равными шансами. Питерцы много атаковали. Видно, что сейчас команда набирает игровую форму. Но 20-минутный провал в начале домашнего матча с двумя пропущенными мячами, к сожалению, сыграл главную роль.

В Севилье «Зенит» показал достаточно агрессивный и неплохой футбол – большими силами вылетали в атаку, проводили интересные наигрыши. Забили два гола, которые не засчитали из-за офсайда и нарушения правил. Но в целом питерцы оставили позитивное впечатление своим настроем на атакующие действия.