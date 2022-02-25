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Лига Европы

Ташуев: «Зенит» сыграл агрессивно и оставил позитивное впечатление» эксклюзив

25 Февраля 2022 • 20:56 Комментировать

Главный тренер «Чайки» Сергей Ташуев, тренировавший в прошлом «Краснодар» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» оценил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» – «Зенит» (0:0).

- «Зенит» однозначно не уступил «Бетису» по игре, матч был с равными шансами. Питерцы много атаковали. Видно, что сейчас команда набирает игровую форму. Но 20-минутный провал в начале домашнего матча с двумя пропущенными мячами, к сожалению, сыграл главную роль.

В Севилье «Зенит» показал достаточно агрессивный и неплохой футбол – большими силами вылетали в атаку, проводили интересные наигрыши. Забили два гола, которые не засчитали из-за офсайда и нарушения правил. Но в целом питерцы оставили позитивное впечатление своим настроем на атакующие действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Лига Европы Сергей Ташуев
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