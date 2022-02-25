Кечинов считает сложным жребий «Спартака» в 1/8 Лиги Европы

Московский «Спартак» узнал своего соперника в следующей стадии Лиги Европы, и Валерий Кечинов, в прошлом выступавший за клуб, считает, что москвичам будет непросто.

- «Лейпциг» набрал отличную форму и в Бундеслиге поднялся на четвертое место. А в 1/16 финала ЛЕ он без проблем справился с крепким «Реалом Сосьедадом». Что и говорить, «Спартаку» достался серьезный соперник, - заявил Кечинов, слова которого приводит RT.

Кечинов выступал за московский клуб в 90-е года прошлого века, и был одним из главных героев памятной еврокубковой кампании сезона 1995/1996, когда москвичи выиграли все шесть матчей в своей группе, но затем распродали важных игроков и уступили французскому «Нанту» в плей-офф.