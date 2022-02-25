Тедеско дал первый комментарий на фоне его матча против «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака», а сейчас наставник «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал предстоящий матч против москвичей.

«Для меня это особая игра, это понятно. Я отлично провёл время в «Спартаке», где познакомился со многими замечательными людьми и подружился», – заявил Тедеско в «твиттере».

Первый матч московский «Спартак» проведёт 10 марта против «РБ Лейпцига», начало в 23:00 по московскому времени. Вторая игра состоится 17 марта, но встреча пройдёт на нейтральном поле по соображения безопасности.