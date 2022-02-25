Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы, согласно которой московский «Спартак» встретится с немецким клубом «РБ Лейпциг».

- Жеребьёвка преподнесла хороший сюрприз для болельщиков футбола. Противостояние клубов будет вдвойне или даже втройне интересней из-за соперничества «Спартака» с Тедеско. «РБ Лейпциг» идёт на четвёртом месте в таблице Бундеслиги, Рангник в своё выстроил в нём стабильную структуру, там воспитываются собственные игроки, команда показывается свой интересный футбол. У «РБ Лейпцига» будет преимущество в том плане, что он находится в регулярном игровом ритме, чемпионат Германии в самом разгаре. Игроки немецкой команды прекрасно понимают, чего от них хочет Тедеско, и выполняют это на футбольном поле.

А «Спартак» для нас сейчас тёмная лошадка. Даже если он сыграет удачно, это ни о чём не говорит в смысле дальнейшего его выступления. Под руководством того же Витории «Спартак» летом здорово выступил на Кубке Париматч Премьер, но потом в чемпионате дела у него пошли откровенно плохо. «РБ Лейпциг» - фаворит пары по всем показателям, хотя в футболе бывает всякое. Но из-за того, что домашний матч «Спартака» пройдёт на нейтральной территории, пострадают только российские болельщики, которые не смогут попасть на стадион. Не думаю, что игроки «Спартака» из-за этого сыграют хуже. Товарищеские матчи проходили тоже на нейтральных полях, для футболистов это не проблема.