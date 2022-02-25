Гендиректор «Зенита» подвел итоги выступления команды в еврокубках

Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев подвел итоги выступления команды в еврокубках. Напомним, что питерцы уступили «Бетису» и не смогли пройти в 1/8 финала европейского турнира.

По словам Медведева, обе команды показали хороший футбол, однако обидно, что российскому клубу не удалось выиграть.

Генеральный директор «Зенита» в разговоре с ТАСС добавил, что команда доказала, что она может противостоять сильным европейским командам. В следующем сезоне, по мнению Медведева, питерская команда будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что единственной российской командой в еврокубках остался московский «Спартак», которому предстоит встретиться с РБ «Лейпциг».