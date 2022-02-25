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Лига Европы

Семшов выразил уверенность, что «Зенит» претендовал бы на трофей Лиги Европы, если бы дожал «Бетис»

25 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать
Бетис
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Зенит
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов выразил уверенность, что петербургский клуб мог бы всерьёз претендовать на завоевание трофея Лиги Европы, если бы дожал и прошёл «Бетис».

Напомним, что в первом матче дома «сине-бело-голубые» проиграли дома «Бетису» со счётом 2:3, а в ответной встрече в Испании дело закончилось нулевой ничьей, хотя «Зенит» был близок к победе и забит гол в концовке, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено.

«Если бы «Зенит» забил и прошёл дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. «Зенит» в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды», – приводит слова Игоря Семшова ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Бетис Зенит
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