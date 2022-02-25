Семшов выразил уверенность, что «Зенит» претендовал бы на трофей Лиги Европы, если бы дожал «Бетис»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов выразил уверенность, что петербургский клуб мог бы всерьёз претендовать на завоевание трофея Лиги Европы, если бы дожал и прошёл «Бетис».

Напомним, что в первом матче дома «сине-бело-голубые» проиграли дома «Бетису» со счётом 2:3, а в ответной встрече в Испании дело закончилось нулевой ничьей, хотя «Зенит» был близок к победе и забит гол в концовке, однако после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено.

«Если бы «Зенит» забил и прошёл дальше, то мог быть претендентом на победу в Лиге Европы с такой игрой. «Зенит» в первом матче оказался не готов к официальной игре, здесь мы увидели скорости от команды», – приводит слова Игоря Семшова ТАСС.