Эксперты оценили в процентном соотношении шансы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг»

Московский «Спартак» сыграет с немецким «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Эксперты из букмекерских контор оценили перспективы «красно-белых» пройти в четвертьфинал турнира.

По мнению аналитиков, большим фаворитом противостояния является «РБ Лейпциг», шансы которого на выход в следующий раунд оцениваются в 81,34%. Шансы же «Спартака» продолжить борьбу за европейский трофей после этого противостояния оцениваются всего лишь в 18,66%.

Матчи «Спартака» с «РБ Лейпцигом» будут сыграны 10 и 17 марта. Свой домашний матч спартаковцам предстоит играть на нейтральном поле по решению УЕФА.