Кавазашвили: «Если «Спартак» пройдет «Лейпциг», то можно будет замахнуться и на титул»

Советский экс-футболист, бывший игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Он верит в успех москвичей.

Кавазашвили заявил, что в еврокубках «красно-белые» являются серьезной опасностью для зарубежных команды, а перед матчами с «Наполи» он был уверен в победе российского клуба.

Встреча с РБ «Лейпциг», который возглавляет бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско, по мнению Кавазашвили, станет отличным способом проявить тебя для действующего тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Если «Спартак» пройдет «Лейпциг», то можно будет замахнуться и на титул», - сказал экс-футболист в разговоре с журналистами Sport24.