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Лига Европы

«Болею за Тедеско всей душой»: Зарема высказалась о противостоянии «Спартака» с «РБ Лепцигом»

25 Февраля 2022 • 16:18 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Спартак Москва
10.03 23:00

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась своими ощущениями после жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где «красно-белые» получили себе в соперники немецкий «РБ Лейпциг», который тренирует бывший главный тренер спартаковцев Доменико Тедеско.

Зарема призналась, что у неё смешанные чувства после жеребьёвки, так как она стала поклонницей Доменико Тедеско, и смотрит теперь почти все игры «РБ Лейпцига», болея за молодого немецкого тренера.

«Я теперь смотрю практически все игры Лейпцига и болею за Тедеско всей душой. «Спартаку» будет очень непросто. И мы не сыграем на родном стадионе. Атмосфера будет не та», – поделилась своими неутешительными мыслями Салихова в интервью «Спорт-Экспрессу».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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РБ ЛЕЙПЦИГ СПАРТАК МОСКВА
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