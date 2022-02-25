Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями с «Евро-Футбол.Ру» от предстоящих матчей красно-белых в Лиге Европы с «Лейпцигом», который возглавляет бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско.

- Доменико Тедеско против «Спартака» в Лиге Европы. Это вывеска для вас?

- Да. Это очередной закидон судьбы, экшн под названием, как быстро из любимца публики перерасти в конченного …. У «Спартака» шансов практически нет.

- Почему?

- Ну, если только сверхудачно сложатся обстоятельства. Но я думаю, что в этом розыгрыше они уже сложились с «Наполи» и больше фарта не будет. И дело даже не в том, что при Тедско «Спартак» был сильнее, чем сейчас. Просто домашний матч пройдет на нейтральном поле. Судья – европеец опять может попасться из числа обиженных. То есть объективно «за» практически ничего нет. Поэтому результат предрешен, как и перекрашивание Тедеско из розовых цветов в негативно серые. А может и более мрачные.

- Почему вы думаете, что болельщики «Спартака» плохо отнесутся к Тедеско, даже если он выбьет бывшую команду из еврокубков?

- Может, они и проявят толерантность, и сделают вид, что ничего страшного не произошло. Но они все равно будут тихо его за это ненавидеть в коротком периоде времени. Болельщик, как правило, не объективен и процентов на восемьдесят живет эмоциями. Если рассуждать здраво, вины Тедеско в этом нет, но в эмоциональном плане нужно же с кем-то связать свои неудачи. Поэтому свяжут именно с ним.

- Он же был любимцем болельщиков. Наверняка к нему остались теплые отношения у фанатов «Спартака».

- Я и говорю, что это какой-то триггер, как из любимцы превратиться в негодяя.

- Что знаете о «Лейпциге»? Следили за этой командой, когда Тедеско туда перешел?

- Да, видел матчи. Они бегут, несутся и в Лиге Европы, и в чемпионате. Неплохая команда. Но как всегда говорили, что Тедеско не баловал разнообразием и любое изменение схемы в «Спартаке» заканчивалось поражением, так и в «Лейпциге». Мне кажется, предыдущий «Лейпциг», когда он выстрелил, и о нем стали говорить, как о большей команде, играл более разнообразно, чем сейчас.

- Учитывая, что Тедеско хорошо знает «Спартак», это уменьшает шансы красно-белых?

- Он знает половину команды. После него произошли одни изменения, а сейчас вообще никто не знает, что такое «Спартак», поскольку там так начудили с покупками и всем

остальным. Не думаю, что Доменико знает творчество Пруцева, Свинова и остальных.

- Как вы отнеслись к переносу домашнего матча «Спартака» на нейтральное поле?

- Сделали красиво, ведь перенесли матчи не только российских, но и украинских команд. С оной стороны по букве закона они имеют право переносить. С другой стороны от Москвы до всех этих событий полторы тысячи километров. Какое это имеет влияние, я не знаю.

- Матч на нейтральном поле пройдет без зрителей. Как вы к этому относитесь?

- Здесь все понятно. Пока российские клубы нельзя убирать из розыгрыша, а вот сделать так, чтобы они оттуда выбыли - это всегда пожалуйста.

Елена Григорьевская