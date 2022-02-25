Самедов невысоко оценил перспективы «Спартака» пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы, в котором его бывшая команда сыграет за путёвку в четвертьфинал с немецким «РБ Лейпцигом».

По мнению Самедова, фаворитом в этой пане является немецкая сторона, но при этом призывает не ставить заранее крест на «Спартаке», который также настроен отдать все силы, чтобы пробиться в следующий раунд плей-офф.

«Не самый лучший противник для «красно-белых». Это сильная команда, которая очень здорово играет в последнее время. Мне кажется, что «Лейпциг» является фаворитом. Но не стоит забывать, что шансы есть всегда», – приводит слова Александра Самедова «Спорт-Экспресс».