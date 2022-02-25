«Хороший соперник»: Дмитрий Комбаров оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «РБ Лейпцигом»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где «красно-белые» получили себе в соперники немецкий «РБ Лейпциг».

По мнению Комбарова, у москвичей будут неплохие шансы на то, чтобы пробиться в четвертьфинал еврокубкового турнира. Что касается того факта, что «РБ Лейпциг» тренирует бывший главный тренер спартаковцев Доменико Тедеско, Дмитрий считает, что этому не стоит уделять большого внимания.

«Хороший соперник. У «Спартака» есть хорошие шансы на успех. Сейчас команда прошла предсезонную подготовку, слышал о новом тренере команды очень много хороших отзывов от ребят. Атмосфера в команде должна быть хорошая», – приводит слова Дмитрия Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матчи «Спартака» с «РБ Лейпцигом» будут сыграны 10 и 17 марта.