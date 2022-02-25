Журналист Bild из Лейпцига Габриэль Ивонн рассказал в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» о будущем сопернике «Спартака» в Лиге Европы.

- Для вас стало неожиданностью, что Доменико Тедеско добивается больших успехов в Бундеслиге?

- Я бы так не сказал, в Германии ожидали, что ситуация будет выправляться. «РБ Лейпциг» очень хорош и не просто так входит в топ-4. Да, в первом круге все было не очень хорошо. Бывший тренер команды Джесси Марш и игроки не пришли к взаимопониманию. Его план ( длинные передачи и постоянный прессинг в ущерб качеству нападения) не подходил креативным игрокам атаки команды.

- За счет чего Тедеско добивается успеха?

- Прежде всего: ему было легко, потому что команда была очень разочарована после пяти месяцев с Джесси Маршем. Все, что игрокам было нужно, это новый вклад и тренер с планом. Так что ему было легко увлечь футболистов и повести за собой. Он слушал их и спрашивал, что они предпочитают. Например: при Тедеско они изменили способ защиты.

Во-вторых: все игроки (кроме Марселя Хальстенберга) в форме! Это означает, что у Тедеско блестящий состав и множество альтернатив (например, в последних матчах у него на скамейке запасных были такие звезды, как Эмиль Форсберг. Это всегда может иметь значение, когда надо усиливать игру. Футбол Тедеско подходит игрокам. У него блестящие техничные игроки (Нкунку, Олмо, Сильва), которые любят свой футбол (много владения мячом, три центральных защитника вместо четырех). Тедеско делает ставку на владение мячом, команда чувствует себя более комфортно и меньше ошибается сзади.

В-третьих: Командный дух сейчас отличный, это подчеркивают все игроки. Тедеско отличный коммуникатор, он много разговаривает с игроками. Он говорит, что это единственный способ справиться с таким широким составом, где не каждый может играть столько, сколько ему хочется. Я слышал, что такое было и в «Спартаке».

- Как вы думаете, клуб попадет в Лигу чемпионов?

- Да, я уверен в этом, но это будет очень непросто. Важно понимать, что в таблице плотность очень высока. А еще проблема в том, что «РБ Лейпциг» единственная команда, которая еще играет во всех трех турнирах, конкуренты же вылетели либо из кубка, либо из еврокубков. Команде нужно сражаться за каждое очко, но я думаю, что все будет хорошо.