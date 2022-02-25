Пономарев: «У «Спартака» нет шансов пройти РБ «Лейпциг»

Бывший футболист, экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на исход встреч московского «»Спартака» с РБ «Лейпциг». Эта пара была определена по итогам жеребьевки.

«У «Спартака» нет абсолютно никаких шансов», - заявил Пономарев в разговоре с журналистам «Спорт-Экспресс».

По его словам, результат этой встречи не зависел бы от того, кто находится у руля команды. Отметим, что сейчас РБ «Лейпциг» возглавляет бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Пономарев считает, что оба матча «Спартак» проиграет, не сумев забить ни одного мяча. Общий счет в серии, по мнению Пономарева – 5:0 в пользу немецкого клуба.