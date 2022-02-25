Джикия поделился мнением о результатах жеребьевки Лиги Европы

Защитник московского «Спартака» и капитан «красно-белых» Георгий Джикия поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что соперником москвичей станет РБ «Лейпциг», который возглавляет бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

По словам Джикии, РБ «Лейпциг» - сильная команда с качественными футболистами. Отдельно он выделил игроков линии атаки немецкого клуба.

Джикия также отметил, что команду возглавляет бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а болельщики «любят такие истории».

«Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию», - сказал Джикия пресс-службе клуба.