«До встречи, Доменико»: «Спартак» отреагировал на предстоящие матчи против «РБ Лейпцига» Тедеско

Московский «Спартак» отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, где «красно-белым» предстоит сойтись с немецким «РБ Лейпцигом», который тренирует бывший наставник спартаковцев Доменико Тедеско.

На своей странице в социальной сети «Твиттер» пресс-служба «Спартака» опубликовала пост с фотографией Тедеско, подписав её: «До встречи, Доменико!», и приправив эмодзи с подмигивающим лицом.

Матчи «Спартака» против «РБ Лейпцига» пройдут 10 и 17 марта. Первая встреча будет сыграна на нейтральном поле, а вторая – в Германии.