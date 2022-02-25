Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. «Красно-белые» сыграют с «Лейпцигом».

«Думал, что попадется «Барселона». Было бы очень интересно. Но попал «Лейпциг», многие сейчас говорят про Тедеско, который совсем недавно был в «Спартаке».

Но все-таки футболисты будут играть не против Тедеско, а против «Лейпцига». У немцев хорошая команда. Она была хорошей и до Тедеско. Они играли и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Спартак» мы сейчас не знаем, как он выйдет с новым тренерским штабом и с новыми веяниями. Посмотрим на них в игре с ЦСКА. Если понесутся и выиграют, то будет очень интересно.

Конечно, ответная игра на нейтральном поле уменьшает шансы «Спартака» на успех. Как вариант, хотелось бы рассмотреть Минск. Все-таки рядом. Думаю, это лучший вариант. Если допустят болельщиков, то они тоже смогут приехать. Фаворитом небольшим в этом противостоянии выделю «Лейпциг», потому что ответную встречу «Спартак» проведет не на своем стадионе. Но не стоит забывать, что «красно-белые» обыграли «Наполи» и «Лестер». Поэтому ничего не исключаю», - сказал Мостовой.