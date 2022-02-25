Орлов: «Хорошо, что «Спартаку» разрешили играть в Лиге Европы»

Российский комментатор Геннадий Орлов отреагировал на решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, а также обязать все российские клубы проводить домашние еврокубковые матчи на нейтральных полях.

Решение отобрать у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов и обязать российские клубы играть на нейтральных полях было принято сегодня, 25 февраля, на внеочередном заседании исполкома УЕФА.

Орлов беспокоился ещё до ответного матча «Зенита» с «Бетисом», позволят ли играть российской команде. Благо разрешили, как и разрешат «Спартаку» участвовать в 1/8 финала Лиги Европы.

«Это еще хорошо, что «Спартаку» разрешили играть в Лиге Европы на нейтральном поле. Конечно, финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге внёс бы большую лепту в популяризацию футбола в стране. Мальчишки вживую посмотрели бы на звёзд. Но таковы реалии дня. Надо быть готовым к таким вещам», – приводит слова Геннадия Орлова «Спорт-Экспресс».