Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в результате которой определились восемь пар. Онисразятся за выход в следующий этап турнира.
Результаты жеребьевки:
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция)
«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция)
«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия)
«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия)
«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция)
«РБ Лейпциг» (Германия) – «СПАРТАК» МОСКВА (РОССИЯ)
«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия)
Первые матчи команды проведут 10 марта, а ответные встречи состоятся 17 марта.
Напомним, то по решению УЕФА российские клубы должны проводить домашние матчи на нейтральных аренах.