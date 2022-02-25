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Лига Европы

«Спартак» узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

25 Февраля 2022 • 14:27 Комментировать

В эти минуты проходит жеребьевка пар, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. В этом розыгрыше осталась единственная российская команда – московский «Спартак».

По результатам жребия соперником «красно-белых» станет РБ «Лейпциг». Примечательно, что немецкую команду возглавляет бывший наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

Первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы команды сыграют 10 марта. Ответные встречи состоятся 17 марта.

Напомним, что по решению УЕФА, на данный момент российские команды должны будут проводить свои игры на нейтральных аренах. Пока неизвестно, где пройдет встреча «Спартака» с «Лейпцигом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы РБ Лейпциг
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