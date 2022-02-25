Какое нейтральное поле выберет «Спартак» для проведения матча Лиги Европы

В пятницу УЕФА объявил, что российские клубы будут вынуждены проводить матчи еврокубков на нейтральном поле. До осени такая проблема встаёт только перед «Спартаком». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какой город или страну могут выбрать москвичи.

«Спартак» в марте проведёт матчи 1/8 Лиги Европы. В связи с последними событиями УЕФА предсказуемо запретил российским клубам играть на родине, так что «красно-белым» предстоит искать нейтральное поле. Вариантов у «Спартака» несколько. Правда, есть важный момент. По правилам УЕФА, матчи на нейтральном поле проходят без зрителей. В этом случае место проведения поединка для «красно-белых» роли никакой не играет. Тем не менее, если зрители будут допущены, то вариантов несколько.

Белград

Самый очевидный, который все обсуждают, это столица Сербии. С учётом дружеских отношений фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды», очевидно, что в Белграде «красно-белым» будет обеспечена громкая поддержка. Учитывая братские отношения русских и сербов, в Сербии точно не будет каких-то политических проблем и давления на «Спартак».

Тем не менее, в ситуации с Белградом может возникнуть одна проблема. «Партизан» пробился в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. Матчи этого турнира проводятся в один день с Лигой Европы. Вряд ли власти Белграда будут рады обеспечивать безопасность двух матчей в один день. Тем более, как известно, «Партизан» - злейший враг «Црвены Звезды». Конечно, матч «Спартака» тогда можно провести во вторник или в среду, но тут придётся договариваться с УЕФА.

Казахстан или Армения

Если выбирать из русскоговорящих стран, где «Спартак» априори может получить поддержку, остаются Казахстан и Армения. В Беларуси УЕФА играть пока не разрешает, а в Грузии или Азербайджане «красно-белые» едва ли получат поддержку от местных трибун. Тирасполь, где можно было бы надеяться на сочувствие местных зрителей, также находится в стране, где закрыто воздушное пространство. Казахстан и Армения в этом смысле выглядят более привлекательно. Тем более, в обе страны можно въехать из России, так как границы открыты.

Казахстан находится довольно далеко, и соперник «Спартака» точно не будет рад перспективе лететь туда. Хотя это могло бы сыграть на руку москвичам. Что касается Еревана (в других городах страны играть просто негде), то этот вариант выглядит более рабочим в подобной конфигурации. Правда, тут есть сомнения, что будет получена такая же сильная поддержка.

Кипр

Если смотреть на иные варианты, то можно вспомнить Кипр. Там отличные условия, туда без проблем можно прилететь из России. В этой стране также хватает выходцев из России. Кипр устроит и всех европейцев с логистической точки зрения. Хотя очевидно, что в этом случае поддержка трибун будет не такая громкая, как в предыдущих вариантах. Это, пожалуй, самый компромиссный вариант, если ни один из предыдущих не сработает. Любой иной вариант в Западной Европе будет полноценно гостевым матчем, где давление на «Спартак» будет довольно сильным.

Роман Андреев