Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Колосков оценил возможность исключения российских клубов из Еврокубков

25 Февраля 2022 • 12:27 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможность запрета для российских клубов на выступление в Еврокубках. По его словам, это невозможно.

В разговоре с журналистами Sport24 Колосков отметил, что в 2014 году ФИФА и УЕФА уже получали просьбы исключить российские команды, однако сделать этого организации не решились. По словам Колоскова, все дело в том, что футбольные клубы не имеют никакого отношения к политике.

Говоря о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга Колосков сказал, что это решение не будет принято, если руководство ФИФА и УЕФА будут описаться на устав.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков еврокубки санкции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Февраля
12:27 · Лига Европы
Колосков оценил возможность исключения российских клубов из Еврокубков
12:16 · Лига Европы
Сёмин заявил, что «Зениту» не повезло в матче с «Бетисом»
10:33 · Лига Европы
Кошта рассказал о целях «Порту» в Лиге Европы
08:34 · Лига Европы
Спаллетти о поражении от «Барселоны»: «Болельщиков своих мы в массе разочаровали»
07:55 · Лига Европы
Хави: «Возможно, мы показали свой лучший футбол в сезоне»
07:43 · Лига Европы
Зелиньски о поражении от «Барселоны»: «Мы должны забыть об этом матче»
00:31 · Лига Европы
Пуйоль – о «Барселоне»: «Мне нравится эта команда»
00:19 · Лига Европы
Консейсау: «Мы заслужили выход в следующую стадию»
00:10 · Лига Европы
Андерсон – о вылете из Лиги Европы: «Вся команда разочарована»
00:00 · Лига Европы
Лопетеги: «Мы прошли сильную команду, можем отпраздновать это»
24 Февраля
23:53 · Лига Европы
Копич: «Потеря концентрации на несколько минут стоила нам вылета из Лиги Европы»
23:46 · Лига Европы
Корона – о поражении от «Динамо»: «Мы понимали, что столкнёмся с трудностями»
23:16 · Лига Европы
Футболисты «Барселоны» и «Наполи» показали баннер: «Остановите войну»
22:31 · Лига Европы
«Бетис» - «Зенит»: 0:0 (закончен)
22:19 · Лига Европы
Малиновский поддержал Украину после гола в ворота «Олимпиакоса»
Все новости
Рекомендуем