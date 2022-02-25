Еврокубковый поход «Шерифа» завершился: «Брага» отыграла два мяча и победила в серии пенальти

«Шериф» в Браге пытался не упустить преимущество в два гола, заработанное в первом матче.

В сентябре «Шериф» произвёл в Лиге чемпионов большой фурор, обыграв не только донецкий «Шахтёр», но и мадридский «Реал». И пусть в оставшихся четырёх матчах группового этапа тираспольцы не добились ни одной победы, они прошли в весеннюю стадию Лиги Европы, что, безусловно, является значимой вехой в истории «Шерифа». Такое приятное событие произошло с ним впервые. В домашней встрече он победил «Брагу» 2:0 и отправился в Португалию с неплохим преимуществом в этом плане.

Игра в отчётной встрече пошла довольно весёлая, недостатка в моментах не было. Уже на первой минуте Медейруш с правого полуфланга кручёным ударом запустил сферу мимо дальней девятки. На седьмой минуте Андре Орта дальним выстрелом послал мяч в левую штангу, после чего он отскочил от Атанасиадиса, но не в створ. Ответом был удар Янсане головой после левофланговой подачи – рядом с правой штангой.

Вскоре Аддо вслед за комбинированием с партнёрами перед штрафной прорвался на ударную позицию, но пробил коряво правее створа. Спустя пару минут Оливейра в зоне правого инсайда открылся под закидушку Медейруша, но не подстроился под мяч в падении и даже коснуться его не смог. Тем не менее расслабляться гостям не стоило. Ещё через пару минут Рикарду Орта прострелил справа, а Медейруш замкнул по назначению (1:0).

На 20-й минуте Оливейра на правом краю вратарской откликнулся вторым этажом на подачу слева Рикарду Гомеша – не попал в створ. Совсем скоро Гомеш пересёк линию штрафной и кручёным ударом пальнул чуть выше створа. Немного позже Медейруш крутнул с шестнадцати метров – тоже поверх перекладины. Далее Янсане выскочил один на один с Матеусом, но не переиграл вратаря.

Давление со стороны «Браги» снизилось, но в конце тайма «Шериф» пропустил на контратаке, которая завершилась результативным взаимодействием Оливейры, Медейруша и нанёсшего непосредственно удар Рикарду Орты (2:0). Выходит, португальской команде хватило одного тайма на восстановление статуса-кво в противостоянии.

Второй тайм прошёл уже совершенно в другом ключе. И те, и те понимали, что горевший на табло счёт вёл к дополнительному времени. Кстати, то же самое было бы и с правилом гостевого гола. «Брага» атаковала, но недостаточно мощно, чтобы «Шериф» паниковал и отбивался из последних сил. А в добавленное время ко второму дополнительному тайму Матеусу пришлось тащить из девятки дальний выстрел Аддо.

Итак, серия пенальти. Она началась кошмаром для «Шерифа». Три своих первых удара гости запороли. Дуланто и Радельич не переиграли Матеуса, а Бруно Соуза просто послал мяч выше цели. Дальше Атанасиадис потащил удары Руиса Абеля и Карму. Потом промахов не было, Моура забил решающий одиннадцатиметровый, итог пенальти – 3:2 в пользу «Брага». Тираспольский «Шериф» завершил свой еврокубковый поход в этом сезоне на стадии плей-офф Лиги Европы, а ведь он начинал свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов