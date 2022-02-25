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Лига Европы

Еврокубковый поход «Шерифа» завершился: «Брага» отыграла два мяча и победила в серии пенальти

25 Февраля 2022 • 01:53 Комментировать
Брага
2:0
Шериф
окончен после пенальти

«Шериф» в Браге пытался не упустить преимущество в два гола, заработанное в первом матче.

 

Протокол игры  
Брага 2:0Шериф
(1:0) Медейруш Юри17'   
(2:0) Орта Рикарду43'   
(3:0) Орта Рикарду121'   
  121'Тилль Себастьян (4:2)
(4:0) Али Мохамед Альмоатасембеллах121'   
(5:2) Моура Франсишку121'   
  121'Басит Халид (4:1)
Матеус ЛимаКоуто Ян  89' (Каштру Андре (  89') Тормена ВиторКарму ДавидСильва ФабианоАли Мохамед АльмоатасембеллахОрта Андре  90' (Родригеш Бруну (  90') Орта РикардуГомес Родриго II  64' (Моура Франсишку (  64'   85') Оливейра Витор   69'  109' (Фале Мигел (  109') Медейруш Юри  74' (Руис Абель (  74')
Запасные: Соарес ГильермеСоареш ЭдуардуКоуто БернардоЛейте ДиогуБута ЛеонардуМагальяйнш ТьягуИнфанде Эрнани
Атанасиадис ГиоргосПетро Чарльз   66'Раделич СтепанДуланто Густаво   115'Траоре Адама VII   21'Бруно VАддо ЭдмондТилль Себастьян   88'Джульен КестонЯнсане Момо  46' (Николов Бобан (  46'   85') Яхшибоев Джасурбек   90'  111' (Басит Халид (  111')
Запасные: Киабу МуссаКожокарь СерафимЭвангелу СтефаносПащенко АлександрЧелядник ДмитрийПлешко Евгений
24 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

В сентябре «Шериф» произвёл в Лиге чемпионов большой фурор, обыграв не только донецкий «Шахтёр», но и мадридский «Реал». И пусть в оставшихся четырёх матчах группового этапа тираспольцы не добились ни одной победы, они прошли в весеннюю стадию Лиги Европы, что, безусловно, является значимой вехой в истории «Шерифа». Такое приятное событие произошло с ним впервые. В домашней встрече он победил «Брагу» 2:0 и отправился в Португалию с неплохим преимуществом в этом плане.

Игра в отчётной встрече пошла довольно весёлая, недостатка в моментах не было. Уже на первой минуте Медейруш с правого полуфланга кручёным ударом запустил сферу мимо дальней девятки. На седьмой минуте Андре Орта дальним выстрелом послал мяч в левую штангу, после чего он отскочил от Атанасиадиса, но не в створ. Ответом был удар Янсане головой после левофланговой подачи – рядом с правой штангой.

Вскоре Аддо вслед за комбинированием с партнёрами перед штрафной прорвался на ударную позицию, но пробил коряво правее створа. Спустя пару минут Оливейра в зоне правого инсайда открылся под закидушку Медейруша, но не подстроился под мяч в падении и даже коснуться его не смог. Тем не менее расслабляться гостям не стоило. Ещё через пару минут Рикарду Орта прострелил справа, а Медейруш замкнул по назначению (1:0).

На 20-й минуте Оливейра на правом краю вратарской откликнулся вторым этажом на подачу слева Рикарду Гомеша – не попал в створ. Совсем скоро Гомеш пересёк линию штрафной и кручёным ударом пальнул чуть выше створа. Немного позже Медейруш крутнул с шестнадцати метров – тоже поверх перекладины. Далее Янсане выскочил один на один с Матеусом, но не переиграл вратаря.

Давление со стороны «Браги» снизилось, но в конце тайма «Шериф» пропустил на контратаке, которая завершилась результативным взаимодействием Оливейры, Медейруша и нанёсшего непосредственно удар Рикарду Орты (2:0). Выходит, португальской команде хватило одного тайма на восстановление статуса-кво в противостоянии.

Второй тайм прошёл уже совершенно в другом ключе. И те, и те понимали, что горевший на табло счёт вёл к дополнительному времени. Кстати, то же самое было бы и с правилом гостевого гола. «Брага» атаковала, но недостаточно мощно, чтобы «Шериф» паниковал и отбивался из последних сил. А в добавленное время ко второму дополнительному тайму Матеусу пришлось тащить из девятки дальний выстрел Аддо.

Итак, серия пенальти. Она началась кошмаром для «Шерифа». Три своих первых удара гости запороли. Дуланто и Радельич не переиграли Матеуса, а Бруно Соуза просто послал мяч выше цели. Дальше Атанасиадис потащил удары Руиса Абеля и Карму. Потом промахов не было, Моура забил решающий одиннадцатиметровый, итог пенальти – 3:2 в пользу «Брага». Тираспольский «Шериф» завершил свой еврокубковый поход в этом сезоне на стадии плей-офф Лиги Европы, а ведь он начинал свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов

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окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.70 3.35 2.10
окончен Глазго Рейнджерс 2:2 Боруссия Д 4.30 4.30 1.73
окончен Бетис 0:0 Зенит 1.90 4.00 4.00
окончен Наполи 2:4 Барселона 2.75 3.35 2.75
окончен после пенальти Брага 2:0 Шериф 1.40 4.50 9.00
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