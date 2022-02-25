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Лига Европы

Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

25 Февраля 2022 • 01:46 Комментировать

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, определились все участники следующего раунда.

В 1/8 финала второго по значимости европейского клубного турнира сыграют: «Севилья», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс», «Брага» и «Порту» - 8 команд, прошедших предыдущий раунд. И 8 команд, занявшие первые места в своих группах в Лиге Европы: «Лион», «Монако», «СПАРТАК», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хэм».

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17.

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окончен Лацио 2:2 Порту 2.25 3.40 3.25
окончен Реал Сосьедад 1:3 РБ Лейпциг
окончен Олимпиакос 0:3 Аталанта 3.35 3.40 2.20
окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.70 3.35 2.10
окончен Глазго Рейнджерс 2:2 Боруссия Д 4.30 4.30 1.73
окончен Бетис 0:0 Зенит 1.90 4.00 4.00
окончен Наполи 2:4 Барселона 2.75 3.35 2.75
окончен после пенальти Брага 2:0 Шериф 1.40 4.50 9.00
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