Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились матчи 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, определились все участники следующего раунда.

В 1/8 финала второго по значимости европейского клубного турнира сыграют: «Севилья», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Барселона», «Бетис», «Рейнджерс», «Брага» и «Порту» - 8 команд, прошедших предыдущий раунд. И 8 команд, занявшие первые места в своих группах в Лиге Европы: «Лион», «Монако», «СПАРТАК», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер», «Вест Хэм».

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится уже сегодня, 25 февраля. Первые матчи следующего раунда состоятся 10 марта, а ответные – 17.