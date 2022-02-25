Бразильцы «Зенит» не спасли: кто из футболистов Семака слабо сыграл в Испании, предопределив вылет из ЛЕ

Оценки футболистам Сергея Семака

Достойный вылет, но всё-таки вылет. Не проиграл «Зенит» в Севилье, даже выиграл (если бы не лёгкий наступ Ерохина), до финального свистка сохранил интригу, однако дальше Лига Европы без чемпиона России. Хороший матч в целом, с преимуществом, сдавлением, давно «Зенит» так качественно не проводил выездные игры в еврокубках. Правда, стоит сделать скидку и на слишком осторожный футбол «Бетиса».

Статистика: удары по воротам – 9:8, в створ – 0:1, владение мячом - 46:54, угловые – 7:8. Кто же проявил себя в Испании не лучшим образом? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДАНИИЛ ОДОЕВСКИЙ – 6,0. Удивил Семак смелостью, выпустив молодого голкипера на важнейший матч. Даниил, конечно же, из-за такого доверия суперголкипером не стал. Много нервничал, часто ошибался (особенно на выходах). Сохранил свои ворота в неприкосновенности, что уже хорошо. Правда, в этом скорее «Бетис» виноват, ни разу в створ не пробивший.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 7,5. Трио центральных защитников отыграло на ура. Чистяков ещё и гол забил, который мог нам подарить овертайм. Но VAR и Ерохин подарили только пару нервных минут. А Дмитрий в обороне прекрасен – 7 из 8 выигранных единоборств, 4 заработанных фола.

ДУГЛАС САНТОС – 8,0. Ещё лучше смотрелся Дуглас Сантос. Максимум уверенности в обороне (3 отбора, 4 выигранных единоборства из 4), хирургические передачи вперёд (2 ключевых паса). Дуглас вообще ни разу за 90 минут не ошибся, выдал отличный матч.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,5. На правый полуфланг обороны опустился Барриос и отлично себя там чувствовал, легко выдавливая и Виллиана, и Руибаля. Три отбора, три перехвата, два заблокированных удара. Сегодня Вильмар уже отработал на славу.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – 5,0. Очень сложно оценить игру фланговых полузащитников «Зенита». Вроде очень старались, много бегали, но постоянно чего-то не хватало. То офсайд, то прострел неточный. Даниил вот за 3 попытки так и не смог навесить нормально.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 5,0. У Сутормина другая проблема. Человек-офсайд несколько раз простреливал на гол, но всегда атаку прервал свисток. Алексей трижды забежал в положение «вне игры», а по правилам так и не смог создать опасности.

ВЕНДЕЛ – 7,0. Продолжает радовать Вендел. Максимально полезен и моторен. Заработал практически голевой штрафной для Малкома, трижды накрывал соперников в центре поля. Одним словом, выполнял огромный объём работы.

КЛАУДИНЬО – 5,5. Куда-то пропала атакующая яркость Клаудиньо. Но в сегодняшнем матче можно списать на большое количество оборонительной работы. Клаудиньо пахал по всему периметру поля, трижды сыграв в отборе. Правда, на дриблинге его прошли 4 раза.

МАЛКОМ – 5,5. Уверен в себе бразилец, стал смелее, хочет решать и не боится брать ответственность, но сегодня это сыграло в минус. Загубил суперперспективный штрафной удар, не сумел точно пробить после отличного кросса Дугласа. Пока Малком берёт на себя больше, чем исполняет.

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ЮРИ АЛБЕРТО – 4,5. Для первого матча в основе – неплохо, но над точностью работать и работать. Столько загубленных шансов у Юри Алберто, пусть и не самых явных, и половина ударов из офсайда, что с грустью можно произнести: «Азмун бы забил».

АРТЁМ ДЗЮБА – 5,0. Запомнили Дзюбу испанцы. Поняли, что нужно лишь перебороть Артёма, чтобы форвард растворился. Очень жёстко встречали Дзюбу, связывая по рукам и ногам. Сегодня Артём был не так заметен и полезен, потому что проиграл 6 единоборств из 8.

ИВАН СЕРГЕЕВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о. Эх, а чуть аккуратнее бы в борьбе за мяч...