Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Бразильцы «Зенит» не спасли: кто из футболистов Семака слабо сыграл в Испании, предопределив вылет из ЛЕ

25 Февраля 2022 • 01:20 Комментировать
Бетис
0:0
Зенит
окончен

Оценки футболистам Сергея Семака

Достойный вылет, но всё-таки вылет. Не проиграл «Зенит» в Севилье, даже выиграл (если бы не лёгкий наступ Ерохина), до финального свистка сохранил интригу, однако дальше Лига Европы без чемпиона России. Хороший матч в целом, с преимуществом, сдавлением, давно «Зенит» так качественно не проводил выездные игры в еврокубках. Правда, стоит сделать скидку и на слишком осторожный футбол «Бетиса».

Статистика: удары по воротам – 9:8, в створ – 0:1, владение мячом - 46:54, угловые – 7:8. Кто же проявил себя в Испании не лучшим образом? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДАНИИЛ ОДОЕВСКИЙ – 6,0. Удивил Семак смелостью, выпустив молодого голкипера на важнейший матч. Даниил, конечно же, из-за такого доверия суперголкипером не стал. Много нервничал, часто ошибался (особенно на выходах). Сохранил свои ворота в неприкосновенности, что уже хорошо. Правда, в этом скорее «Бетис» виноват, ни разу в створ не пробивший.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 7,5. Трио центральных защитников отыграло на ура. Чистяков ещё и гол забил, который мог нам подарить овертайм. Но VAR и Ерохин подарили только пару нервных минут. А Дмитрий в обороне прекрасен – 7 из 8 выигранных единоборств, 4 заработанных фола.

ДУГЛАС САНТОС – 8,0. Ещё лучше смотрелся Дуглас Сантос. Максимум уверенности в обороне (3 отбора, 4 выигранных единоборства из 4), хирургические передачи вперёд (2 ключевых паса). Дуглас вообще ни разу за 90 минут не ошибся, выдал отличный матч.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,5. На правый полуфланг обороны опустился Барриос и отлично себя там чувствовал, легко выдавливая и Виллиана, и Руибаля. Три отбора, три перехвата, два заблокированных удара. Сегодня Вильмар уже отработал на славу.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ – 5,0. Очень сложно оценить игру фланговых полузащитников «Зенита». Вроде очень старались, много бегали, но постоянно чего-то не хватало. То офсайд, то прострел неточный. Даниил вот за 3 попытки так и не смог навесить нормально.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 5,0. У Сутормина другая проблема. Человек-офсайд несколько раз простреливал на гол, но всегда атаку прервал свисток. Алексей трижды забежал в положение «вне игры», а по правилам так и не смог создать опасности.

ВЕНДЕЛ – 7,0. Продолжает радовать Вендел. Максимально полезен и моторен. Заработал практически голевой штрафной для Малкома, трижды накрывал соперников в центре поля. Одним словом, выполнял огромный объём работы.

КЛАУДИНЬО – 5,5. Куда-то пропала атакующая яркость Клаудиньо. Но в сегодняшнем матче можно списать на большое количество оборонительной работы. Клаудиньо пахал по всему периметру поля, трижды сыграв в отборе. Правда, на дриблинге его прошли 4 раза.

МАЛКОМ – 5,5. Уверен в себе бразилец, стал смелее, хочет решать и не боится брать ответственность, но сегодня это сыграло в минус. Загубил суперперспективный штрафной удар, не сумел точно пробить после отличного кросса Дугласа. Пока Малком берёт на себя больше, чем исполняет.

Реклама


ЮРИ АЛБЕРТО – 4,5. Для первого матча в основе – неплохо, но над точностью работать и работать. Столько загубленных шансов у Юри Алберто, пусть и не самых явных, и половина ударов из офсайда, что с грустью можно произнести: «Азмун бы забил».

АРТЁМ ДЗЮБА – 5,0. Запомнили Дзюбу испанцы. Поняли, что нужно лишь перебороть Артёма, чтобы форвард растворился. Очень жёстко встречали Дзюбу, связывая по рукам и ногам. Сегодня Артём был не так заметен и полезен, потому что проиграл 6 единоборств из 8.

ИВАН СЕРГЕЕВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о. Эх, а чуть аккуратнее бы в борьбе за мяч...

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лацио 2:2 Порту 2.25 3.40 3.25
окончен Реал Сосьедад 1:3 РБ Лейпциг
окончен Олимпиакос 0:3 Аталанта 3.35 3.40 2.20
окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.70 3.35 2.10
окончен Глазго Рейнджерс 2:2 Боруссия Д 4.30 4.30 1.73
окончен Бетис 0:0 Зенит 1.90 4.00 4.00
окончен Наполи 2:4 Барселона 2.75 3.35 2.75
окончен после пенальти Брага 2:0 Шериф 1.40 4.50 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Февраля
00:31 · Лига Европы
Пуйоль – о «Барселоне»: «Мне нравится эта команда»
00:19 · Лига Европы
Консейсау: «Мы заслужили выход в следующую стадию»
00:10 · Лига Европы
Андерсон – о вылете из Лиги Европы: «Вся команда разочарована»
00:00 · Лига Европы
Лопетеги: «Мы прошли сильную команду, можем отпраздновать это»
24 Февраля
23:53 · Лига Европы
Копич: «Потеря концентрации на несколько минут стоила нам вылета из Лиги Европы»
23:46 · Лига Европы
Корона – о поражении от «Динамо»: «Мы понимали, что столкнёмся с трудностями»
23:16 · Лига Европы
Футболисты «Барселоны» и «Наполи» показали баннер: «Остановите войну»
22:31 · Лига Европы
«Бетис» - «Зенит»: 0:0 (закончен)
22:19 · Лига Европы
Малиновский поддержал Украину после гола в ворота «Олимпиакоса»
22:09 · Лига Европы
Одоевский – в стартовом составе на матч против «Бетиса»
14:45 · Лига Европы
В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные
14:37 · Лига Европы
УЕФА созывает экстренное заседание исполкома в связи с военной операцией России на Украине
13:08 · Лига Европы
Тер Штеген назвал «Наполи» одной из лучших команд в Европе
12:41 · Лига Европы
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал возможную отмену матча в Лиге Европы
12:33 · Лига Европы
Хави: Если бы не Месси, то мы говорили о Марадоне как о лучшем футболисте в истории
Все новости
Рекомендуем