«Зенит» не смог выиграть у «Бетиса» и вылетел из Лиги Европы

«Зенит» и «Бетис» долго играли довольно скучно. В концовке питерцы добавили, имели шансы, забили, но судья гол отменил. В итоге благодаря нулевой ничьей дальше прошли севильцы.

В четверг прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Питерский «Зенит», проиграв дома «Бетису» со счётом 2:3, надеялся в Севилье взять реванш. Учитывая, что правило гостевого гола с этого сезона не работает, положение питерцев уж точно нельзя было назвать безнадёжным. Сергей Семак серьёзно перетряхнул состав – с первых минут на воротах вышел Даниил Одоевский, а Михаил Кержаков, как и Ярослав Ракицкий, оказался в запасе. Также в старте вышел Юри Алберто.

«Зенит» постарался с первых минут забрать мяч себе. Уже в дебюте после удара Сутормина была подставлена нога, и мяч улетел на угловой. После корнера футбольный снаряд заметался по штрафной севильцев, но в итоге был выбит. «Бетис» контролировал невысокий темп игры, не подпуская питерцев к своим воротам. Сами хозяева тоже вперёд вовсе не рвались.

Первый опасный момент в матче питерцы создали по истечении получаса игры. Дуглас Сантос нашёл своей передачей Кругового на левом фланге, после его прострела Дзюба оттёр защитника, но Алберто не смог дотянуться и пробиться с близкого расстояния. После этого эпизода «Бетис» постарался провести ряд атак, но кроме дальнего и совсем неточного выстрела Гуардадо ничем не отметился. В итоге к перерыву команды на пару ни разу даже не попали в створ.

В начале второго тайма питерцы отправили мяч в ворота «Бетиса», но Сутормин, простреливший на Алберто, всё же залез в небольшой офсайд, и судейская бригада отменила взятие ворот даже без помощи ВАР. Севильцы ответили достойно. После навеса с углового Песселья скинул мяч, а Родригес пробил, но угодил в штангу. Затем Фекир получил мяч перед штрафной и решился на дальний удар, но в створ также не попал.

По истечении часа мяч вновь едва не юркнул в ворота питерцев. После углового Виллиан Жозе то ли бил в дальний угол, то ли скидывал, где его партнер пытался переправить футбольный снаряд в цель. Мяч попал в штангу, после чего судья остановил игру, зафиксировав офсайд. Правда, после повтора показалось, что никакого «вне игры» не было, но ВАР, естественно, не включился. Тут же «Зенит» ответил своей атакой, и после прострела в исполнении Сутормина справа Алберто вновь не смог замкнуть передачу и врезался в Руя Силву.

Минут за семнадцать до конца основного времени питерцы заработали право на опасный штрафной, но Малком пробил в стенку. Вскоре он пытался исправиться. Малком слева простреливал в центр на Алберто, но тот с близкого расстояния пробил выше цели.

Первый раз в створ мяч попал на 81-й минуте. После углового Чистяков пытался пробить головой, футбольный снаряд полетел по высокой дуге, и Руй Силва без проблем его забрал. Тут же Малком ворвался справа в штрафную и простреливал, но мяч срезался, полетел в створ, но вратарь севильцев вновь был к этому готов.

Вскоре питерцы имели убойный момент. После навеса Малком бил в упор, но Гонсалес подставил ногу, и мяч улетел за пределы поля. Розыгрыш корнера всё же привёл к взятому мячу – Чистяков замкнул навес Мостового. Однако после просмотра ВАР судья отменил и этот гол, зафиксировав фол Ерохина, который наступил на ногу Родригесу, не дав тому выпрыгнуть. Уже на последней шестой добавленной минуте после ещё одного корнера всё тот же Ерохин пробил головой, но получилось чуть выше.

В итоге матч так и завершился миром, что оказалось на руку «Бетису». Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу. «Бетис» будет в числе не сеянных команд, так что может стать соперником другого российского клуба «Спартака».

Роман Андреев