Лопетеги: «Мы прошли сильную команду, можем отпраздновать это»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче испанский клуб уступил загребскому «Динамо» (0:1), но по сумме двух встреч вышел дальше.

«Динамо» - качественный соперник, нам пришлось потерпеть по втором тайме, хорошая физическая подготовка помогла нам выдержать и выйти дальше. У нас были прекрасные моменты, но футбол – это такая игра, если ты не реализуешь свои шансы, но наказание последует моментально. Так мы и пропустили гол, осложнив тем самым себе ситуацию.

Мы прошли сильную команду, можем позволить себе отпраздновать это», - цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.