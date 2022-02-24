Копич: «Потеря концентрации на несколько минут стоила нам вылета из Лиги Европы»

Главный тренер загребского «Динамо» Желько Копич прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Нам не хватило одного гола, чтобы побороться за выход в следующую стадию. Я доволен выступлениями своей команды и хочу поблагодарить игроков за самоотдачу. Подводя итоги двух матчей, можно сказать, что потеря концентрации на несколько минут стоила нам очень дорого.

Мне понравилось, как вошли в игру наши запасные игроки. Мы полностью контролировали матч после забитого гола, жаль, что не получилось добиться нужного результата», - цитирует Копича пресс-служба УЕФА.