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Лига Европы

Корона – о поражении от «Динамо»: «Мы понимали, что столкнёмся с трудностями»

24 Февраля 2022 • 23:46 Комментировать
Динамо Загреб
1:0
Севилья
окончен

Полузащитник «Севильи» Хесус Корона прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить, что по сумме двух встреч дальше идёт испанский клуб.

«Выездные матчи в Лиге Европы всегда сложные, мы понимали, что столкнёмся с трудностями. Когда они забили гол, то мы начали переживать, что всё идёт не по плану, но смогли дотерпеть и проходим дальше», - цитирует Корону пресс-служба УЕФА.

29-летний мексиканец перешёл в «Севилью» из «Порту» в середине января, сумма трансфера составила порядка трёх миллионов евро. Контракт Короны с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Динамо Загреб Хесус Корона
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окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.70 3.35 2.10
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Идет 45 минута Бетис 0:0 Зенит 1.90 4.00 4.00
Идет 46 минута Наполи 1:3 Барселона 2.75 3.35 2.75
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