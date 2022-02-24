Корона – о поражении от «Динамо»: «Мы понимали, что столкнёмся с трудностями»

Полузащитник «Севильи» Хесус Корона прокомментировал поражение от загребского «Динамо» (0:1) во втором матче 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить, что по сумме двух встреч дальше идёт испанский клуб.

«Выездные матчи в Лиге Европы всегда сложные, мы понимали, что столкнёмся с трудностями. Когда они забили гол, то мы начали переживать, что всё идёт не по плану, но смогли дотерпеть и проходим дальше», - цитирует Корону пресс-служба УЕФА.

29-летний мексиканец перешёл в «Севилью» из «Порту» в середине января, сумма трансфера составила порядка трёх миллионов евро. Контракт Короны с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.