Дома трудно, а в гостях легко: «Аталанта» разгромила «Олимпиакос» с дублем Малиновского

В одном из ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» принимал «Аталанту».

Первый матч в Бергамо получилась непростым для обеих команд. «Олимпиакос» играл в гостях и делал это вторым номером. Греческой команде удалось при этом забить гол по истечении четверти часа игры, после чего она относительно немалое время удерживала преимущество в счёте. Однако давление «Аталанты» всё нарастало и нарастало – в итоге хозяева быстро забили один за другим два идентичных гола в середине второго тайма и вырвали победу.

Раньше при условии гостевого поражения 1:2 «Олимпиакос» мог бы рассчитывать на прямой проход дальше в случае домашней победы 1:0, но правило гостевого гола теперь в турнирах под эгидой УЕФА не действует. Алексей Миранчук, как и в первом матче, не попал в заявку из-за травмы. На первых минутах команды обменялись дальними ударами. Малиновский попал в створ и в руки вратаря, а выстрелу Мади Камара точности не хватило. На 23-й минуте Малиновский повторил ситуацию с дистанционным ударом, который поймал голкипер.

«Аталанта» побольше владела мячом, но моментов не хватало, однако за несколько минут до конца первого тайма гости всё же вышли вперёд. Меле воспользовался передачей де Рона, на хорошей скорости вошёл в чужую штрафную и реализовал свой шанс, послав мяч между ног Вацлика (0:1). Таким образом, «Олимпиакос» попал в ситуацию, в которой оказалась по ходу первого матча «Аталанта». При этом пирейский клуб должен был понимать, что забивать дважды во втором тайме для него не просто желательно, а обязательно.

Впрочем, переломить ход событий в свою пользу у хозяев не получилось. Развилка произошла в районе 65-й минуты. Масурас, выбежав один на один с Муссо, вместе с вратарём гостей перекинул и ворота. А не забиваешь ты – забивают тебе. Бога через Коопмейнерса довёл мяч до Малиновского, результативно пробившего в девятку. Спустя короткое время Бога уже сам оформил голевой пас, и Малиновский снова эффектно отправил мяч в верхний угол. Приподняв футболку, украинский защитник продемонстрировал майку с антивоенным призывом.

Концовка была уже чистой формальностью, в исходе матча и тем более противостояния никто не сомневался. «Аталанта» уверенно доказала своё превосходство в классе и проследовала в следующую стадию.

Кирилл Иванцов