Малиновский поддержал Украину после гола в ворота «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимает на своем поле «Аталанту».

На 67-й минуте встречи гол в ворота греческого клуба забил украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, отправивший мяч в самую девятку. После забитого гола полузащитник приподнял игровую майку, под которой находилась футболка со словами поддержки Украине.

Стоит отметить, что уже через несколько минут Малиновский оформил дубль, в очередной раз поразив ворота соперника дальним ударом.

На данный момент идёт 74-я минута встречи, «Аталанта» впереди со счётом 3:0. Первый матч закончился победой итальянцев 2:1.