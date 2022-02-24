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Лига Европы

Малиновский поддержал Украину после гола в ворота «Олимпиакоса»

24 Февраля 2022 • 22:19 Комментировать
Олимпиакос
0:3
Аталанта
окончен

«Олимпиакос» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы принимает на своем поле «Аталанту».

На 67-й минуте встречи гол в ворота греческого клуба забил украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, отправивший мяч в самую девятку. После забитого гола полузащитник приподнял игровую майку, под которой находилась футболка со словами поддержки Украине.

Стоит отметить, что уже через несколько минут Малиновский оформил дубль, в очередной раз поразив ворота соперника дальним ударом.

На данный момент идёт 74-я минута встречи, «Аталанта» впереди со счётом 3:0. Первый матч закончился победой итальянцев 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Руслан Малиновский
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окончен Лацио 2:2 Порту 2.30 3.45 3.10
окончен Реал Сосьедад 1:3 РБ Лейпциг
окончен Олимпиакос 0:3 Аталанта 3.45 3.45 2.15
окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.55 3.50 2.10
Идет 45 минута Глазго Рейнджерс 1:2 Боруссия Д 4.70 4.20 1.70
Идет 45 минута Бетис 0:0 Зенит 1.94 3.75 3.90
Идет 45 минута Наполи 1:3 Барселона 2.50 3.50 2.80
Идет 45 минута Брага 2:0 Шериф 1.50 4.40 7.00
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