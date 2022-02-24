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Лига Европы

Одоевский – в стартовом составе на матч против «Бетиса»

24 Февраля 2022 • 22:09 Комментировать
Бетис
0:0
Зенит
1.95 3.85 3.60
1-й тайм

Сегодня, 24 февраля, «Зенит» в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы сыграет в гостях против «Бетиса». Стал известен состав российской команды.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Круговой, Сутормин, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алберто, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Ракицкий, Караваев, Адамов, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

Отметим, что в ворота питерцев будет защищать 19-летний Даниил Одоевский, дебютировавший за «Зенит» ещё в прошлом году.

В первом матче российский клуб уступил на своём поле «Бетису» со счётом 2:3. Стартовый свисток о начале ответной встрече прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Даниил Одоевский
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БЕТИС ЗЕНИТ
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окончен Олимпиакос 0:3 Аталанта 3.45 3.45 2.15
окончен Динамо Загреб 1:0 Севилья 3.55 3.50 2.10
Идет 45 минута Глазго Рейнджерс 1:2 Боруссия Д 4.70 4.20 1.70
Идет 45 минута Бетис 0:0 Зенит 1.94 3.75 3.90
Идет 45 минута Наполи 1:3 Барселона 2.50 3.50 2.80
Идет 45 минута Брага 2:0 Шериф 1.50 4.40 7.00
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