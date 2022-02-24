Одоевский – в стартовом составе на матч против «Бетиса»

Сегодня, 24 февраля, «Зенит» в рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы сыграет в гостях против «Бетиса». Стал известен состав российской команды.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Барриос, Круговой, Сутормин, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алберто, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Бязров, Ракицкий, Караваев, Адамов, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Сергеев.

Отметим, что в ворота питерцев будет защищать 19-летний Даниил Одоевский, дебютировавший за «Зенит» ещё в прошлом году.

В первом матче российский клуб уступил на своём поле «Бетису» со счётом 2:3. Стартовый свисток о начале ответной встрече прозвучит в 23:00 по московскому времени.