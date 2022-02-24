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В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные

24 Февраля 2022 • 14:45 Комментировать
Бетис
...
Зенит
1.95 3.85 3.60
Через 7 ч. 34 мин.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что все запланированные на 24 февраля еврокубковые матчи, включая поединок «Бетис» – «Зенит», будут сыграны по расписанию. Об этом сообщили журналисты на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня утром Россия начала военную операцию на территории Украины против местных войск, в связи с обострившимися событиями на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В УЕФА уже заявили о проведении экстренного заседания исполкома, где будет приниматься решение по ситуации с военным конфликтом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит УЕФА
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БЕТИС ЗЕНИТ
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24.02  20:45 Лацио ... Порту 2.19 3.50 3.40
24.02  20:45 Реал Сосьедад ... РБ Лейпциг 2.37 3.60 2.95
24.02  20:45 Олимпиакос ... Аталанта 3.25 3.55 2.21
24.02  20:45 Динамо Загреб ... Севилья 3.25 3.50 2.24
24.02  23:00 Глазго Рейнджерс ... Боруссия Д 4.70 4.20 1.70
24.02  23:00 Бетис ... Зенит 1.94 3.75 3.90
24.02  23:00 Наполи ... Барселона 2.50 3.50 2.80
24.02  23:00 Брага ... Шериф 1.50 4.40 7.00
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