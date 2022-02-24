В УЕФА заявили, что матч «Бетис» – «Зенит» будет сыгран по расписанию, как и все остальные

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что все запланированные на 24 февраля еврокубковые матчи, включая поединок «Бетис» – «Зенит», будут сыграны по расписанию. Об этом сообщили журналисты на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня утром Россия начала военную операцию на территории Украины против местных войск, в связи с обострившимися событиями на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В УЕФА уже заявили о проведении экстренного заседания исполкома, где будет приниматься решение по ситуации с военным конфликтом.