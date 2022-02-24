УЕФА созывает экстренное заседание исполкома в связи с военной операцией России на Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что проведёт экстренное заседания исполнительного комитета в связи с проводимой российскими властями военной операции на Украине.

По сообщениям официального сайта УЕФА, президент союза Александер Чеферин стал инициатором экстренного заседания. Оно состоится в пятницу, 25 февраля, в 12:00 по московскому времени.

Дальнейшие комментарии УЕФА готов озвучить только после завершения заседания исполнительного комитета.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, петербургский «Зенит» в Лиге Европы должен провести выездной матч против испанского «Бетиса».