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Лига Европы

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал возможную отмену матча в Лиге Европы

24 Февраля 2022 • 12:41 Комментировать
Бетис
...
Зенит
1.97 3.90 3.55
Через 9 ч. 48 мин.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможную отмену поединка питерской команды против испанского «Бетиса» в Лиге Европы, которая должна состояться сегодня, 24 февраля в Испании.

«Жмите официальных сообщений», – заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что матч против «Бетиса» «Зенит» должен провести в Севилье. Первая игра завершилась поражением питерской команды со счётом 2:3.

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Бетис Зенит
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