Генеральный директор «Зенита» прокомментировал возможную отмену матча в Лиге Европы

«Жмите официальных сообщений», – заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что матч против «Бетиса» «Зенит» должен провести в Севилье. Первая игра завершилась поражением питерской команды со счётом 2:3.
«Жмите официальных сообщений», – заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что матч против «Бетиса» «Зенит» должен провести в Севилье. Первая игра завершилась поражением питерской команды со счётом 2:3.
|24.02 20:45
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