Сегодняшняя встреча «Бетиса» и «Зенита» под вопросом

Сегодня питерский «Зенит» должен сыграть в ответном матче с испанским «Бетисом» в рамках Лиги Европы после того, как в первом матче он проиграл со счетом 2:3. Между тем, встреча может не состояться из-за резко меняющейся военно-политической обстановки в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеграм-канал АРЕНА, ссылаясь на источник в УЕФА.

Матч между «Бетисом» и «Зенитом» должен пройти в рамках 1/16 финала Лиги Европы, его начало запланировано на 23 часа по московскому времени, одновременно с еще тремя матчами, среди которых и поединок «Наполи» с «Барселоной», а также встречи «Рейнджерс» - дортмундская «Боруссия» и «Брага» - «Шериф».