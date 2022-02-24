Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Сегодняшняя встреча «Бетиса» и «Зенита» под вопросом

24 Февраля 2022 • 10:55 Комментировать (1)
Бетис
...
Зенит
1.97 3.90 3.55
Через 11 ч. 14 мин.

Сегодня питерский «Зенит» должен сыграть в ответном матче с испанским «Бетисом» в рамках Лиги Европы после того, как в первом матче он проиграл со счетом 2:3. Между тем, встреча может не состояться из-за резко меняющейся военно-политической обстановки в конфликте между Украиной и Россией. Об этом сообщает телеграм-канал АРЕНА, ссылаясь на источник в УЕФА.

Матч между «Бетисом» и «Зенитом» должен пройти в рамках 1/16 финала Лиги Европы, его начало запланировано на 23 часа по московскому времени, одновременно с еще тремя матчами, среди которых и поединок «Наполи» с «Барселоной», а также встречи «Рейнджерс» - дортмундская «Боруссия» и «Брага» - «Шериф».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
andreyshkurenko060388
24 Февраля 2022 в 11:03
полный бойкот россии во всех сферах (в том числе и в футболе)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.02  20:45 Лацио ... Порту 2.19 3.50 3.40
24.02  20:45 Реал Сосьедад ... РБ Лейпциг 2.37 3.60 2.95
24.02  20:45 Олимпиакос ... Аталанта 3.25 3.55 2.21
24.02  20:45 Динамо Загреб ... Севилья 3.25 3.50 2.24
24.02  23:00 Глазго Рейнджерс ... Боруссия Д 4.70 4.20 1.70
24.02  23:00 Бетис ... Зенит 1.94 3.75 3.90
24.02  23:00 Наполи ... Барселона 2.50 3.50 2.80
24.02  23:00 Брага ... Шериф 1.50 4.40 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Февраля
10:55 · Лига Европы
Сегодняшняя встреча «Бетиса» и «Зенита» под вопросом 1
00:58 · Лига Европы
Спаллетти: «Марадона поддерживал бы «Наполи» в матче с «Барселоной»
23 Февраля
23:30 · Лига Европы
«Наполи» декорировал новый командный автобус изображениями Марадоны
23:11 · Лига Европы
Тер Штеген высказался о предстоящем матче с «Наполи» и о возможной серии пенальти
22:59 · Лига Европы
Тер Штеген высказался о прогрессе команды под руководством Хави и ситуации с Дембеле
22:46 · Лига Европы
Хави: «Определённо, вылететь из Лиги Европы было бы очень обидно»
21:49 · Лига Европы
Хави высказался о Марадоне перед игрой с «Наполи»
21:16 · Лига Европы
Семак: Ракицкий, Караваев, Алберто и Одоевский могут сыграть против «Бетиса»
20:56 · Лига Европы
Ракитич: «У «Севильи» фантастический гимн, его пел даже Месси» 1
20:50 · Лига Европы
Сутормин: «Мы показали, что можно играть с «Бетисом» с позиции силы»
19:45 · Лига Европы
Сарри не знает, выйдет ли Иммобиле в основе на матч против «Порту»
19:25 · Лига Европы
​Сёмин: «У «Зенита» хорошие шансы пройти «Бетис» 1
19:12 · Лига Европы
Луис Альберто: «Однажды я хотел бы вернуться в Испанию»
18:22 · Лига Европы
​Защитник «Бетиса»: «Дзюба – самый высокий игрок, против которого я играл»
18:19 · Лига Европы
Спаллетти верит, что сейчас «Барселона» всё так же сильна, как и при Месси
Все новости
Рекомендуем