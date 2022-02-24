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Биджиев: «То, что «Зениту» надо идти вперёд, даст преимущество «Бетису» эксклюзив

24 Февраля 2022 • 09:17 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответного матча «Бетиса» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Исходя из того, что мы увидели в первом матче, сказать, что у «Зенита» очень хорошие шансы, нельзя. Ситуация осложняется ещё тем, что питерцам нужно идти вперёд и забивать. Это даст определённое преимущество испанскому клубу, которому будет проще действовать на ответных атаках. Учитывая, что «Бетис» быстро обращается с мячом, его контратаки обещают быть опасными, как в первом матче в Санкт-Петербурге.

Конечно же, «Зениту» требуется избежать таких ошибок в обороне, какие были у него в первом матче. Также необходимо везение в атаке. Много или нет, но моменты впереди будут, и нужно использовать их по максимуму. Это кубковое противостояние, и победитель в нем ещё не известен. Пожелаем «Зениту» удачи и будем болеть за нашу команду. То, что питерцы долго не побеждали на выезде, не является решающим фактором. Прошлые результаты не влияют на будущие.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит Лига Европы Хасанби Биджиев
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