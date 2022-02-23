Семак: Ракицкий, Караваев, Алберто и Одоевский могут сыграть против «Бетиса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о составе на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

По словам наставника, неубедительно сыгравший в Санкт-Петербурге защитник Ярослав Ракицкий может выйти и в испанском противостоянии. Точно не сыграют другие футболисты линии обороны - Деян Ловрен из-за травмы и Нуралы Алип, не попавший в заявку.

Вячеслав Караваев и Юри Алберто могут оказаться в стартовом составе на ответный матч, равно как и вратарь Даниил Одоевский. Решение по этой тройке будет принято в день игры.

Напомним, что «Бетис» и «Зенит» сразятся в четверг, начало в 23:00. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.