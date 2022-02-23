Ракитич: «У «Севильи» фантастический гимн, его пел даже Месси»

Хорватский полузащитник Иван Ракитич выступает сейчас за «Севилью» и называет этот город своим домом, но раньше он несколько лет защищал цвета «Барселоны». Он рассказал любопытную вещь поклонникам «Севильи» - оказывается, гимн клуба настолько красив, что нравился даже игроками из «Барселоны», и не кому-нибудь, а самому Лео Месси.

- Гимн «Севильи» просто невероятен. Когда я выступал за «Барселону», то во время исполнения гимна «Севильи» ему подпевал даже Лионель Месси. Это настолько сильная музыка, особенно когда гимн поют фанаты. Что-то невероятное, - считает Ракитич, которого цитирует официальный сайт клуба.

Ракитич выступал за «Севилью» с 2011 по 2014 год, затем перебрался в «Барселону», но в 2020 снова вернулся в «Севилью».